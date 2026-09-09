No momento em que a torcida da Argentina aguardava o anúncio da renovação de contrato do campeão Lionel Scaloni, a aposentadoria de Lionel Messi provocou uma crise inesperada dentro da confederação nacional de futebol, colocando em xeque o futuro do treinador campeão do mundo, apesar de seu contrato terminar em dezembro próximo.

Declaração chocante após a final

Scaloni havia provocado a polêmica há cerca de dois meses, após a derrota de sua equipe para a Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo, ao afirmar: "Vou cumprir as cláusulas do meu contrato e depois veremos o que vai acontecer", declarações que abriram espaço para especulações sobre sua saída.

Apesar dessas declarações firmes, a Federação Argentina, presidida por Claudio Tapia, permanece otimista e acredita que há uma chance de ele permanecer, já que o treinador conhece o desejo da entidade em mantê-lo. No entanto, sua postura atual é a de deixar as coisas se acomodarem, pois acreditam que não passou muito tempo desde o dia 19 de julho.

O fator decisivo de Messi

É verdade que a notícia da aposentadoria de Messi afeta diretamente a decisão de Scaloni, mas o fator decisivo para sua permanência ou não é o sentimento dele em relação ao trabalho e ao novo projeto que será construído.

Pessoas próximas à seleção consideram, segundo o "tyc sports", que a "era Scaloni", como a conhecemos — a melhor equipe de sua época — chegou ao fim em Nova York; pois, sem Messi, Scaloni perderá a alma e a liderança do time.

A seleção nacional estava no topo do ranking mundial graças à presença de Messi em suas fileiras, e não devemos esquecer disso. Agora, apesar de a Argentina contar com jogadores excelentes, a equipe terá um nível inferior.

O novo projeto precisa de um líder que tenha grande força e determinação, e o próprio Scaloni precisa dessa energia para continuar.

Nenhuma negociação até o momento

De acordo com o jornal argentino, não há negociações em andamento entre as duas partes até este momento, apenas otimismo. Mas os dirigentes da Federação Argentina sabem que precisam convencer o treinador campeão do mundo, que foi bastante claro após a partida final.

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