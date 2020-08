Messi em Portugal: como o argentino se vira na casa de Cristiano Ronaldo?

Messi está em Portugal mais uma vez para a disputa da Liga dos Campeões com o Barcelona; se depender do retrospecto, a torcida culé pode se animar

Para evitar viagens e a propagação do novo coronavírus, a fase final da Liga dos Campeões será disputada em Portugal, um país bem especial na carreira de Lionel Messi. E se depender de seu retrospecto na terra de Cristiano Ronaldo, o pode começar a ficar preocupado.

Foi lá que o craque argentino estreou com a equipe principal do em 2003, em um amistoso contra o . Messi não balançou as redes, mas mostrou que poderia ser titular na partida seguinte, essa sim oficial. E com a 10 nas costas, ele pôde então marcar seu primeiro gol com o time principal do Barcelona, na vitória por 5 a 2 sobre José Alvalade.

Por sinal, Messi sempre sai de campo vitorioso quando joga uma partida oficial pelo Barça em , um ótimo sinal para os torcedores do Barcelona.

Contra o , em 2009, ele marcou um gol e deu uma assistência a Thierry Henry para ajudar o Barcelona a sair com a classificação na Liga dos Campeões. Mais tarde neste ano, os culés levariam o título da competição.

Mais tarde, em 2012, o clube catalão retornou à capital portuguesa para uma partida contra o , e mais uma vez a vitória ficou com Messi. Ele não marcou nenhum gol, mas deu as assistências para Alexis Sánchez e Fábregas selarem a vitória por 2 a 0.

A última passagem do seis vezes melhor do mundo por Portugal foi em 2017, para mais uma partida contra o Sporting. Um gol contra foi suficiente para o craque permanecer invicto em terras lusitanas. Nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), o argentino terá mais um teste de peso, contra o Bayern de Munique.

Mas além dos ótimo retrospecto, Portugal também é a terra natal de Cristiano Ronaldo, grande rival de Lionel Messi nas disputas por Bolas de Ouro e prêmios individuais. Essa pode ser uma motivação extra para o craque dar mais um show na Liga dos Campeões.

Messi não precisa de motivação extra nem de um retrospecto favorável para acabar com uma partida. Mas não custa nada para o torcedor do Barcelona acreditar nisso para que o argentino dê mais uma orelhuda ao clube.