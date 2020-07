Messi é um animal e estará na Copa do Mundo de 2022, avisa Xavi

Ex-Barcelona acredita que o camisa 10 da Argentina estará em mais uma Copa. Xavi também comentou sobre o Qatar, que sediará o Mundial em 2022

Desde que iniciou sua trajetória como treinador de futebol, Xavi é especulado como o futuro comandante do Barcelona. Sempre que algum treinador balança no cargo, fala-se no nome do ex-capitão para o cargo.

Xavi é uma das pessoas que mais entendem do . Ele cresceu nas categorias de base do clube e construiu sua carreira como jogador profissional quase que totalmente no Camp Nou. Até por isso, ele conhece Leo Messi como poucos.

Hoje no Qatar, treinando o Al Sadd, Xavi não vê um declínio da carreira do camisa 10 do Barça. "Eu vejo Leo jogando até quando ele quiser. No nível físico, ele é rápido, forte, é um animal competitivo. Fisicamente é um animal. Não tenho dúvidas de que ele jogará na de 2022", disse ao Marca.

Assim como ex-companheiro de Messi, Lucas Biglia afirma que o craque estará no Qatar em 2022 para a disputa de sua última Copa do Mundo, podendo ser o "Arremesso Final" do argentino.

Recentemente, Xavi foi diagnosticado com a Covid-19. Segundo o próprio treinador, ele já está bem e continua cumprindo seu isolamento social em casa.

O ex-Barça, que vive no Qatar desde 2015, comentou também sobre como o país está se preparando para receber a Copa do Mundo, em 2022. "O país mudou muito. Estradas, restaurantes ... O Qatar está crescendo em grande velocidade. Até o trânsito melhorou", comentou.

"Será uma Copa histórica, sem dúvida. As pessoas vão se surpreender com o que é o país. Em geral, existem muitos preconceitos e muitas críticas infundadas. O Qatar tem tudo: é um país pequeno, hospitaleiro e generoso", concluiu.

Três dos oitos estádios que serão sedes do Mundial no Qatar já estão prontos. A Fifa já confirmou as datas dos jogos da Copa do Mundo, com quatro jogos por dia durante a fase de grupos da competição.