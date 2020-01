Messi é um alienígena e não há como pará-lo: Sorín sobre seu ex-parceiro de Argentina

Em entrevista ao Olé, o ex-jogador do Cruzeiro contou sobre suas experiências ao jogar junto de Lionel Messi

"Messi é um alienígena! É impossível pará-lo." afirmou Juan Pablo Sorín em entrevista ao Olé, jornal argentino. O ex-jogador do e da seleção dos 'hermanos' jogou pouco tempo junto do craque do , mas tais momentos já foram suficientes para um dos maiores lateral da história do futebol ficar chocado com a performance do "ET".

O ex-lateral também falou que Messi "merece" vencer algo pela seleção. "Messi assumiu uma posição para reconstruir a seleção argentina, que vinha de anos vencedores. Ele entendeu, depois de ficar mais maduro, o peso de sua voz. Eu torço para que possamos conseguir um título importante com ele. Depois de todas as tristezas, dos fracassos...ele merece."

De fato, Messi ainda não conquistou nenhum título relevante com a seleção argentina principal, como todos sabem. Pegando os anos derradeiros da clássica equipe de Bielsa (já sem o treinador), recheada de craques no fim de carreira, a geração do jogador do Barcelona acabou ficando marcada por não ter alcançado seu potencial, seja em clubes ou na seleção (exceto Messi, é claro).

Com 32 anos, Messi ainda impressiona (entre outras coisas) por sua consistência. Dia após dia, ele continua desequilibrando pelo Barcelona. "É como se ele fosse o dono da bola, ele a possui e sabe fazer qualquer coisa com ela nos pés. Ele é decisivo toda vez que toca na bola."