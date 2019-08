'Messi é tão bom que eu poderia ficar parado no banco admirando', diz Rafa Benítez

O espanhol nomeou o argentino como o atleta que gostaria de treinar, ao afirmar que o atacante compartilha a mesma visão de jogo

Técnico espanhol, Rafael Benítez é um dos grandes admiradores do talismã do , Lionel Messi. Questionado sobre os atletas que gostaria de treinar, Messi se destaca entre as opções do ex-chefe do .

O recém-nomeado técnico do Dalian Yifang disse que teve um “encontro de pensamentos” com o cinco vezes vencedor da Ballon d'Or, quando teve a oportunidade de conversar com Messi pessoalmente.

"Messi é tão bom que eu poderia ficar parado no banco admirando ele jogar. Quando ele treinou no centro de treinamento do , com a , eu tive uma conversa com ele e nós falamos a mesma língua - sobre futebol", relembra em entrevista ao The .

Benitez assumiu o primeiro cargo de treinador fora da Europa ao ser anunciado na , como o novo comandante do Dalian Yifan, após deixar o United. O espanhol teve passagens por grandes times como Real Madrid, , , entre outros.