Messi e Suárez somam mais gols do que todos os times da LaLiga

Argentino e uruguaio registram 33 gols entre eles; Levante e Celta somam 32

Não é difícil afirmar que Lionel Messi e Luis Suárez formam uma das duplas ofensivas mais temidas da Europa. Basta apenas olhar para os números espetaculares que estão somando nesta temporada.

O argentino e uruguaio marcaram no total 33 gols na Liga - 18 de Messi e 15 de Suárez -, e somam mais tentos do que as outras 19 equipes do campeonato, incluindo o Real Madrid e Atlético de Madrid, que registram 30.

Levante e Celta são os times mais próximos da marca dos jogadores (32 tentos cada), enquanto o Barcelona soma 56 em 20 rodadas. Uma marca incrível.

Foto: Getty Images