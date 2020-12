Messi e Pelé trocam mensagens e se colocam acima de polêmica das estatísticas

Craque argentino respondeu a homenagem de Pelé e reconheceu a grandeza do Rei do Futebol

Existe por aí um ditado que diz que "os grandes se reconhecem". No mundo do futebol não é diferente. Após Lionel Messi marcar seu gol número 643 pelo Barça e alcançar Pelé como maior artilheiro por um único clube, o Rei do Futebol parabenizou a carreira de Messi. O craque argentino foi às redes sociais e postou uma mensagem de agradecimento ao brasileiro.

Os últimos dias foram vividos com a expectativa de Messi balançar as redes para igualar - ou passar - a marca de gols "em jogos oficiais" que Pelé estabeleceu pelo . Criou-se um grande debate a respeito dessa terminologia de "jogos oficiais" e infindáveis discussões surgiram desde então.

Quando Pelé reconheceu o feito de Messi - independente de ser em jogos oficiais ou não -, o brasileiro mostrou o reconhecimento devido a um dos maiores jogadores da atual geração. Messi não deixou por menos.

O argentino usou seu Instagram para postar uma foto de Pelé com a camisa do Santos e agradeceu a atitude do Rei.

"Muito obrigado por sua mensagem carinhosa, Pelé. A verdade é que foi lindo ver por tudo o que significam essas palavras, vindas de alguém tão grande como você foi. Te mando um grande abraço", escreveu Messi em sua rede social.

Para o , a única coisa a se comemorar no jogo contra o foi essa marca histórica atingida por Messi. O clube catalão parece derrapar na temporada e está em quinto lugar, com oito pontos de desvantagem para o líder .