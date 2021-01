Messi é o 'ganha-pão' do Barcelona só por estar em campo: o alerta de um candidato à presidência

Lluis Fernandez garante que o argentino gera receita só por estar no clube e promete esforços para mantê-lo

O assunto Lionel Messi é um dos que move as eleições presidenciais do . A permanência ou não do astro do time é tema principal dos candidatos e isso tem um motivo. Lluis Fernandez, um dos presidenciáveis, garante que o argentino é uma grande fonte de renda para o clube.

Não é novidade para ninguém que Messi vive um momento decisivo no Barça desde que tentou deixar o clube ao final da temporada 2019-20, movido principalmente por divergências com a diretoria do clube. Mesmo com a saída dos desafetos, encabeçados pelo ex-presidente Josep Maria Bartomeu, o futuro do argentino permanece sendo uma incógnita enquanto ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

As eleições que vão definir o novo presidente do Barça acontecem dia 24 de janeiro e, um dos assuntos principais entre os candidatos é Messi. Alguns defendem que pode não ser absurdo deixar o argentino mudar de clube ou impõem condições para a permanência, enquanto a maioria promete fazer o possível para que a principal estrela não deixe o clube ainda.

No segundo grupo está Lluis Fernandez, que promete chegar ao limite do clube para que o camisa 10 fique no Camp Nou, e o motivo dado por ele é bastante simples, mas vai além do futebol. O Barcelona precisa de Messi.

“Não podemos esquecer que Barcelona tem uma renda maior por causa de Messi e teria menos valor sem ele. Ele é o único jogador do time que, por sua simples presença, garante ao clube mais valor e mais renda", disse o candidato à Radio Marca.

O Barcelona, aliás, não vive um bom momento financeiro e, como bem disse Fernandez, está precisando de receita - ainda mais sem o valor arrecadado com venda de ingressos, uma vez que o público segue afastado dos estádios na Espanha.

E, enquanto promete tentar manter o atacante de 33 anos no clube, o candidato também quer que o Barcelona olhe com mais cuidado para a La Masia. A famosa academia do Barcelona já revelou grandes jogadores para o mundo mas, ultimamente, não tem sido bem aproveitada.

"Precisamos falar com Koeman porque é preciso dar oportunidades aos jogadores da academia. Nenhum titular saiu de La Masia desde Sergi Roberto, em 2011”, disse Fernandez, que ainda destacou a importância financeira de promover as crias do clube.

Um sucesso recente da La Masia é Ansu Fati, promessa do Barcelona que surgiu bem no time profissional na temporada de 2019-20. Ainda sem ser titular absoluto, o garoto de apenas 18 anos já teve atuações e gols importantes e, inclusive, já jogou pela seleção espanhola.