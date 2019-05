"Messi é mais egoísta, enquanto Cristiano Ronaldo é o oposto", analisa Kempes

Ex-jogador diz ainda que gostaria de jogar com craque do Barcelona, "porque já jogou com Maradona"

Lionel Messi se tornou mais egoísta, enquanto Cristiano Ronaldo joga para equipe. Esta é a análise de Mario Kempes.

Ídolo da torcida do , Messi, os 31 anos, segue sendo o centro das atenções no clube, mesmo com o time tendo um elenco de destaque mundial.

Mario Kempes, também um dos destaques da história do futebol argentino, analisou o desempenho de Messi no Barcelona e viu diferenças no craque nos últimos anos, assim como também enxerga Cristiano Ronaldo atuando de outra forma, agora pela .

"Messi é Messi, e Messi é Barcelona. O que você faz ou não é fundamental. Quando Messi estiver no campo, se prepare, porque você não sabe em que momento ele vai bagunçar", disse em entrevista ao AS.



(Foto: Getty Images)

"Mas Messi não deveria nos surpreender. Nós o vimos fazer tudo, embora eu ache que ele tenha desacelerado um pouco e agora o vejo querendo fazer mais coisas sozinho", afirmou Kempes.

"Antes o via como um jogador de equipe, agora o vejo mais egoísta em suas ações. O oposto de Cristino Ronaldo, que agora joga mais pelo time do que por ele", continuou.

“Vou contar outra coisa, nós, argentinos, criticamos Messi porque somos especialistas em criticar o que é nosso. Se você me perguntar com quem eu gostaria de jogar, eu diria isso com o Messi ... porque eu já joguei com o [Diego] Maradona", finalizou.