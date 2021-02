"Messi é mais difícil de marcar do que Cristiano Ronaldo", diz ex-defensor da Alemanha

Arne Friedrich acredita que os dois estejam no mesmo nível, mas revelou que era mais difícil parar o craque do Barcelona, por conta de sua estatura

Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? A pergunta já foi motivo de discussão entre muitos torcedores apaixonados e provavelmente terá lugar para sempre na história do futebol. Para Arne Friedrich, ex-defensor da seleção da Alemanha, os dois estão no mesmo nível, mas dentro de campo, era mais difícil marcar o craque do Barcelona do que o atacante da Juventus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao longo de sua carreira, que teve fim no ano de 2013, Arne Friedrich atuou 82 vezes pela seleção da Alemanha, onde teve a oportunidade de marcar os principais atacantes do futebol mundial - dentre eles, Messi e Cristiano Ronaldo.

Em entrevista à Goal e à SPOX, o ex-defensor de 41 anos explicou que, para ele, era mais difícil marcar o camisa 10 do Barcelona, principalmente por conta de sua estatura e de seu estilo de jogo característico, bem diferente do de CR7.

Foto: Getty Images

“Pude jogar contra Messi e Ronaldo. Se eu tivesse que escolher um, seria o Messi. Ele tem um centro de gravidade diferente, o Ronaldo é mais do meu tamanho. Ambos estão no mesmo nível, mas Messi foi mais difícil de defender para mim porque ele tinha um estilo de jogo diferente”, explicou o alemão.

Mesmo assim, Friedrich contou que gostava do desafio de jogar contra grandes craques e tentar pará-los, algo que dificilmente acontece. Para o ex-defensor, o grande problema era quando não tinha muito trabalho para ser feito dentro das quatro linhas.

“Eu realmente gostava quando podia me concentrar no lado defensivo das partidas contra bons adversários para anulá-los. Tive mais problemas quando não tinha muito o que fazer na defesa e muito espaço na frente. Essa não foi minha maior força”, lembrou.

Os melhores com quem jogou

Perguntado sobre quais seriam os melhores jogadores com quem teve a oportunidade de jogar, Friedrich não exitou ao responder.

“Toni Kroos, Philipp Lahm e Miroslav Klose”, disse ele. “Em termos de futebol, você não precisa falar nada sobre nenhum dos três. Para mim, foram os melhores que tivemos no meu tempo - e no caso do Toni, ainda é”.

“Klose é uma pessoa muito reservada, prática e maravilhosa, foi um atacante de classe mundial. Ele não era um jogador típico, mas muito retraído e sempre amigável - e também um grande pescador! [Kroos e Lahm] estão fortemente envolvidos em [ajudar] a sociedade. São pessoas com quem eu gostava de passar o tempo”, completou.