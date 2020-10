Messi é incrível, mas Ronaldinho é o melhor de todos os tempos, diz ex-Barça

Reforço da Udinese, atacante Deulofeu colocou craque brasileiro acima do argentino - e de todo o resto

Revelado nas categorias de base do , o atacante Gerard Deulofeu deu uma declaração no mínimo polêmica: na opinião dele, Ronaldinho Gaúcho está não só acima de Lionel Messi, como de qualquer jogador.

O espanhol de 26 anos falou sobre os ídolos do clube catalão em entrevista ao site da Udinese, equipe que acabou de contratá-lo por empréstimo após passagem de dois anos e meio pelo .

Sobre o camisa 10 argentino, Deulofeu disse o seguinte: "Messi é incrível. Fiquei com ele seis meses. Boa pessoa, grande jogador. O mundo inteiro conhece Leo Messi".

Mas a paixão pelo ex-camisa 10 brasileiro veio à tona quando o espanhol respondeu se Ronaldinho era seu ídolo na infância e se ele teve a chance de conhecê-lo.

"Sim! Para mim, Ronaldinho é o melhor jogador da história. Eu o conheci. Fui assistir a um jogo no Camp Nou e ele estava sentado ao meu lado. Foi uma experiência maravilhosa", afirmou.

Deulofeu ainda estava em La Masia quando o brasileiro brilhava com a camisa azul-grená. O espanhol só estreou profissionalmente em 2011, atuando na equipe B do Barça até 2013.

Sem espaço no time principal, o atacante foi emprestado para o e para o . Em junho de 2015, o time de decidiu comprá-lo por 6 milhões de euros, sendo que o acordo previa uma cláusula de recompra ao clube catalão.

Deulofeu, então, retornaria ao Barça em junho de 2017, após breve passagem pelo por empréstimo. Ficou seis meses no clube, período em que conheceu Messi de perto - não o suficiente para considerá-lo melhor que Ronaldinho. Novamente sem muito espaço, o jogador acabou negociado com o Watford em janeiro do ano seguinte.

Agora na , Deulofeu chegou a ser comparado a Roberto Baggio pelo diretor Pierpaolo Marino no anúncio da contratação. "Não pude vê-lo jogar muito tempo, mas é um jogador muito bom. Eu vi alguns vídeos e ele era incrível", disse o atacante sobre o craque italiano.