Messi e Griezmann se entrosaram: a melhor notícia do fim de ano no Barcelona

Após um início difícil no Camp Nou, o francês enfim começou a se entender com o craque do time

Antoine Griezmann já está em casa no . Demoraram quatro meses para o francês entender os mecanismos complexos da equipe e entender o seu novo papel em uma posição completamente nova, e até mesmo incômoda para um canhoto como ele.

Jogador que mais se parece, em estilo, com Messi em todo o mundo, a história da evolução de Griezmann passou pelo francês aceitar, desde o primeiro dia, que seria um coadjuvante do argentino.

O início, como já era esperado, foi difícil e a parceria com Messi e Suárez seguia o previsto anteriormente: encaixe difícil dentro das características que Griezmann poderia oferecer no modelo de jogo barcelonista. Entretanto, as coisas começaram a mudar a partir do início de dezembro, quando Messi, já com sua sexta Bola de Ouro, passou a servir mais o companheiro: desde então, Griezmann fez três gols em cinco partidas.

“Está cada vez melhor, e digo isso em relação à maior sensibilidade para se encontrar com os demais companheiros, na hora de se desmarcar ou no momento de ter paciência porque a bola vai acabar chegando”, avaliou o técnico Ernesto Valverde.

“No início ele se movimentava muito e quem deve fazer isso é a bola. É questão de tempo para ele se entender com os demais e ele melhora a cada dia”, concluiu.

Ainda que a vontade de Messi era de ver Neymar de volta ao Barcelona, ao invés de Griezmann, o argentino entendeu rapidamente a importância de trabalhar em conjunto com o francês. O próprio Griezmann já pode dizer que seis de seus oito gols até aqui serviram para inaugurar o placar, isso sem deixar de relatar as quatro assistências (metade delas para Messi).

E o melhor é que, ao contrário do que acontecia com Philippe Coutinho ou Dembélé, Griezmann demonstra em seu rosto uma grande felicidade pela crescente relação com o camisa 10.

O Barcelona finalizou o seu 2019 com goleada por 4 a 1 sobre o , no último sábado (21). Griezmann, Vidal, Messi e Suárez fizeram os gols.