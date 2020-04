'Messi é falso. Cristiano Ronaldo é arrogante, mas é autêntico', diz ex-goleiro do Real Madrid

Jerzy Dudek relembra sua passagem pelo Real Madrid e abre o jogo sobre os companheiros de equipe e os rivais do Barcelona

Jerzy Dudek colocou seu nome na história do futebol ao ser um dos protagonistas da inesquecível conquista do Liverpool na Liga dos Campeões de 2005. Depois, em 2007, se transferiu para o onde nunca conseguiu sair da sombra de Iker Casillas em seus quatro anos na capital espanhola.

Porém, Dudek viveu e viu na pele como é a rivalidade entre Real Madrid e , que na época tinha Leo Messi e Pep Guardiola como protagonistas. E em sua biografia, o polonês recorda os momentos em que esteve em Madri e atacou o treinador espanhol e o atacante argentino.

"Era falso e provocador, como Barcelona e Josep Guardiola. Eles pensavam que estavam prontos para provocar e, às vezes, alcançavam a perfeição. Isso incomodou José Mourinho e toda a equipe. Eu já vi esse Messi. Ele disse a Pepe e [Sergio] Ramos tanta grosseria que ninguém podia imaginar isso de um cara tão quieto e bonito", escreveu o ex-goleiro.

Mais times

Aos 47 anos, Dudek não deixou de falar sobre seus ex-companheiros no Santiago Bernabéu e também não escondeu o que pensa de cada deles, principalmente sobre Cristiano Ronaldo, que recentemente foi cogitado para voltar para o Real, e Raúl González, atual treinador do Castilla.

"Cristiano é arrogante, mas no fundo ele é um cara autênico. É o que as pessoas percebem dele, mais ou menos. Como Raúl, ele é egocêntrico, extremamente competitivo e vencedor. Ambos preferem que o time vença por 2 a 1 com seus objetivos do que 5 a 0 com tantos outros companheiros de equipe", afirma o polonês.

Com o Real Madrid, o polonês disputou apenas 12 partidas, sofreu 18 gols, mas venceu LaLiga, e Supercopa da , uma vez cada.