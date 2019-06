"Messi é essencial no vestiário e no campo", diz Scaloni, técnico da Argentina

Jogador do Barcelona não se destacou com as cores de sua seleção até o momento, mas o treinador ainda vê o atleta como fundamental para o elenco

Lionel Scaloni, treinador da , defendeu Lionel Messi, dizendo que o craque ainda é peça-chave para o elenco, apesar da campanha discreta na .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Messi marcou apenas uma vez, em cobrança de pênalti, diante do , em quatro jogos disputados no torneio continental. A Albiceleste está na semifinal do torneio e enfrentará o na próxima terça-feira (2), no Mineirão.

Mais artigos abaixo

Rebatendo os críticos do camisa 10, Scaloni defendeu Messi, dizendo que não há dúvidas sobre o jogador de 32 anos.

"Eu acho, como muitas outras pessoas, que ele [Messi] é essencial para a equipe em campo. Se você estivesse aqui para ver o quanto ele contribui no vestiário, quanto ele contribui em campo com os seus companheiros, talvez você pensaria diferente. Eu posso assegurar que ele é uma grande parte do time. Nós não temos dúvidas disso", afirmou.

"Messi é Messi, ele é o melhor, não há ninguém acima dele", acrescentou o treinador da Argentina em entrevista coletiva após a vitória sobre a , nas quartas de final da 2019.