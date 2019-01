Messi é esperado de volta à Seleção Argentina em março, informa jornal

Após campanha abaixo do esperado na Copa do Mundo, Messi ainda não voltou a jogar com os Hermanos

O possível retorno de Lionel Messi à Seleção da Argentina está próximo. Segundo informações do jornal Mundo Deportivo, o camisa 10 do Barcelona entrará em campo com a equipe nacional em 25 março, em amistoso contra a Venezuela, no estádio Wanda Metropolitano.

Ainda segundo o veículo, a delegação argentina estaria confiante com o retorno de Messi, junto ao próprio jogador que já teria decido voltar à Seleção.

O espírito competitivo de Messi pode ser considerado um dos destaques de sua personalidade, e com a chegada da Copa América, o atleta estaria pronto para voltar e disputar mais um troféu. Sem vencer um título de expressão com a Argentina, Messi poderá festejar o primeiro, no Brasil.

Embora a equipe tenha passado por uma reformulação na comissão técnica após a Copa do Mundo, em 2018, os Hermanos optaram por esperar o camisa 10 ao invés de substitui-lo no elenco.