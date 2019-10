Messi é como "uma doença sem cura": o bizarro elogio do dirigente do Valladolid

Messi conduziu a vitória que assegurou a liderança do Campeonato Espanhol ao Barcelona

Lionel Messi recebeu um elogio bizarro ao ser comparado com "uma doença que não pode ser curada”, após a brilhante atuação diante do Real Valladollid, na goleada por 5 a 1 do Barça, na última terça-feira (29).

Diretor do , David Espinar tentou resumir os dois gols e duas assistências do argentino com a seguinte frase: “Messi é como uma doença e não existe vacina". A declaração ocorreu em entrevista coletiva após o duelo, no qual o camisa 10 marcou o 50º gol de falta da carreira.

O Real Valladollid, vale lembrar, pertence ao ex-jogador brasileiro Ronaldo, o qual Espinar assegurou ser admirador de Messi: “Messi é um admirador de Ronaldo e nosso presidente já disse que o admira. É um sentimento mútuo. Mas Ronaldo ficou tão surpreso quanto todos nós e um pouco chateado por Messi ter feito isso contra nós".

Companheiro de equipe do argentino, Vidal também ficou admirado com o desempenho de Messi: “Nós o vemos todos os dias e ele nos surpreende sempre com a qualidade que tem. Messi é de outro planeta. Não tenho palavras para descrever Leo”.

Ernesto Valverde, técnico do Barça, juntou-se aos elogios ao acrescentar: “O talento dele não é comparável a nada, ele tem o que ninguém mais tem. Ele pode superar qualquer um”.