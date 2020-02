Messi e as marcas que impressionam: ele já participou de mil gols na carreira

Camisa 10 soma 696 gols e 306 assistências ao longo de sua trajetória

Após passar algumas semanas sem balançar as redes, Lionel Messi fez as pazes com o gol e marcou quatro de uma vez na goleada por 5 a 0 sobre o , no sábado (22), pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. O camisa 10 agora soma 18 tentos e é o artilheiro da competição.

Além disso, Messi alcançou a marca de ter participado de mais de mil gols em sua carreira, somando suas apresentações por e . O camisa 10 soma 696 gols e 306 assistências ao longo de sua trajetória nos gramados.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Mais times



(Foto: Getty Images)

Com os quatro gols de sábado, Messi despontou na briga pelo prêmio Pichichi, de artilheiro da , com 18 gols marcados. O argentino "briga" com Karim Benzema (13) pelo troféu.

No entanto, a Chuteira de Ouro, para o artilheiro da temporada na Europa, parece estar mais distante para Messi, já que Ciro Immobile ( ), soma 26 gols, enquanto Robert Lewandowski ( de Munique) tem 25.