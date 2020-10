Messi e a recusa ao Real Madrid em 2013: "Está perdendo seu tempo"

Jornalista italiano revela que Florentino Pérez quis pagar a multa do camisa 10 do Barcelona, que se negou a escutar a proposta merengue

O sonho de muitos fãs de futebol é ver Leo Messi e Cristiano Ronaldo atuando juntos. E no verão europeu de 2013 essa união dos maiores craques da atualidade poderia ter acontecido. Pelo menos essa era a inteção de Florentino Pérez, presidente do .

Gianluca di Marzio, jornalista italino especialista em transferências, detalhou o "não" de Messi ao Real Madrid em seu mais recente livro, Gran Hotel Calciomercato. Entre diversas histórias sobre bastidores das janelas de transferências, este envolvendo o camisa 10 do se destaca.

O presidente do Real Madrid estava disposto a pagar a cláusula do argentino, que na época era de 250 milhões de euros (hoje, a multa é de 400 milhões de euros). Naquele ano, o Barcelona vivia um momento complicado, com a chegada de Tata Martino para o lugar de Tito Vilanova.

Messi comemora gol contra o Real Madrid, na temporada 2013/14 (Foto: Getty)

Porém, foi o próprio Leo quem freou qualquer possibilidade de negociação com o clube merengue: "Não vou para o Real Madrid". Messi ainda disse à Florentino Pérez que "está perdendo seu tempo". Como Di Marzio aponta no livro, o argentino não quis nem ouvir a proposta do time de Madri.

O contrato que o Real Madrid ofereceria ao argentino seria algo nunca visto antes: vínculo de oito anos e salário anual de 23 milhões de euros - sem contar os vencimento de direito de imagem, avaliados na época em 20 milhões de euros.

A história foi revelada apenas sete depois de acontecer porque o Real Madrid tentou manter sigilo absoluto. Inclusive, a reunião entre os dirigentes merengues e representantes de Messi não aconteceu durante um avião privado, longe de quaisquer ouvidos curiosos.

Messi esteve próximo de deixar o Barcelona nesta temporada, mas decidiu ficar, como contou em entrevista exclusiva à Goal, pois não conseguiu se desvincular do clube. Nesta que pode ser sua última campanha com a camisa blaugrana, o argentino já anotou um gol e duas assistências em três partidas.

Por sinal, o próximo El Clásico está próximo. Barcelona e Real Madrid se enfrentam no dia 24 de outubro, sábado, às 11h (de Brasília) no Camp Nou.