Messi dominou praticamente tudo em La Liga: gols, assistências, hat-tricks, finalizações...

Sem rival Cristiano Ronaldo, craque argentino liderou praticamente todas as categorias ofensivas do Campeonato Espanhol

O ganhou o Campeonato Espanhol com folga e Lionel Messi foi, mais uma vez, o artilheiro.

Mas talvez apenas falar isso não mostre o quanto o craque argentino dominou o torneio nacional.

Segundo levantamento do Daily Mail, Messi acabou a temporada como o jogador que mais marcou gols, o que mais deu assistências, o que mais chutou e o que mais acertou o alvo em seus disparos.

Ele também liderou em chances de gol criadas, foi quem mais sofreu faltas no campo de ataque e quem mais acertou passes no último terço do campo.

Messi foi o líder até em chutes na trave no Campeonato Espanhol.

Ele também foi o primeiro em gols de fora da área, gols de falta e o jogador que mais teve jogos com dois ou três gols.

E tudo isso com o argentino tendo desfalcado o Barça em quatro jogos na temporada. Sem Cristiano Ronaldo, o campeonato é mesmo de Lionel Messi.