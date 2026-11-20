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Ibrahim Rabbaj, jovem talento do Chelsea e da seleção marroquina, entrou na mira de vários grandes clubes europeus depois de chamar a atenção por sua qualidade técnica com a seleção de seu país na Copa do Mundo Sub-17, que está sendo disputada em Doha.

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O jogador se tornou um alvo em potencial para clubes que buscam aproveitar seu talento promissor, apesar de ter contrato profissional com o clube londrino até 2028.

Ben Jacobs, repórter do site inglês "GiveMeSport", revelou que o Sporting, de Portugal, acompanha de perto a evolução do jogador e disputa com outros clubes o monitoramento do atleta, com destaque para o Paris Saint-Germain, da França, a Juventus, da Itália, e o Club Brugge, da Bélgica.

Rabbaj é conhecido pelo apelido de "Messi do Marrocos", em referência ao seu estilo técnico e à sua capacidade de drible e controle de bola, qualidades que o tornaram um dos nomes que despertam interesse crescente no mercado de jovens talentos.

Rabbaj está atualmente com a seleção marroquina no Mundial Sub-17, disputado na capital do Catar, onde é um dos jogadores que concentram as atenções no torneio. O jogador atua como ponta-direita e também pode exercer a função de armador. Ele se destaca pela capacidade de proteger a bola e conduzi-la em espaços curtos, aproveitando o centro de gravidade baixo e a rapidez na mudança de direção, características que lhe dão vantagem nas jogadas individuais e explicam parte da comparação com o astro argentino Lionel Messi.

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Nascido na cidade inglesa de Leicester em 3 de janeiro de 2009, o jogador deu seus primeiros passos no futebol na academia do Crystal Palace, antes de se transferir para o Chelsea em 2021 e se juntar à equipe sub-12 da academia de Cobham, pertencente ao clube.

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Desde então, ele seguiu subindo nas categorias de base do clube londrino até se tornar um dos destaques do elenco. Na temporada passada, fez parte da equipe que conquistou o título da Premier League Sub-18.

Rabbaj também viveu sua primeira experiência na UEFA Youth League contra o Qarabag e marcou seu primeiro gol na competição no confronto com o Barcelona, que terminou empatado por 1 a 1.

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Essas participações refletem o tamanho da evolução do jogador dentro da estrutura do Chelsea, depois de ter a oportunidade de aparecer em competições europeias importantes nas categorias de base, o que aumentou o interesse em acompanhar sua trajetória nos próximos anos.

Apesar de ter assinado seu primeiro contrato profissional com o Chelsea em janeiro passado, com vínculo até 2028, o excesso de opções ofensivas no elenco pode representar um desafio para a sua ambição de ganhar mais oportunidades no time principal.

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O clube conta com vários jogadores capazes de ocupar as posições ofensivas, entre eles os portugueses Pedro Neto e Geovany Quenda, além de Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão e Jamie Gittens, o que torna a disputa por minutos em campo difícil para um talento que ainda tem 17 anos.

No cenário internacional, Rabbaj já defendeu as seleções sub-15 e sub-16 da Inglaterra antes de optar por representar o Marrocos, país com o qual alcançou uma conquista expressiva ao vencer a Copa Africana de Nações Sub-17 de 2025, após derrotar o Mali nos pênaltis na final.

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Essa trajetória internacional dá ao jogador uma experiência importante no início da carreira, enquanto os clubes interessados acompanham sua evolução no Chelsea e na seleção marroquina, em meio a dúvidas sobre seu futuro e a possibilidade de uma nova experiência nos próximos anos.