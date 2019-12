Messi diz que Hazard não ocupará lugar de Cristiano Ronaldo: "é muito difícil substituí-lo"

A estrela argentina enfatizou algumas questões a respeito do clássico contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (18)

Lionel Messi ressaltou diversas questões acerca do duelo desta quarta-feira entre e , às 16h (Brasília), incluindo o motivo pelo qual o Barcelona demonstra ter desempenho superior aos rivais quando atua no Santiago Bernabéu, casa do Real.

Em entrevista ao Marca, o Hermano comentou sobre o El Clásico de logo mais que, por sua vez, será disputado no Camp Nou: "Quando jogamos no Bernabéu, muitos outros espaços são gerados. Eles nos atacam mais porque têm a obrigação como equipe anfitriã. No Camp Nou, eles jogam outro tipo de partida, um pouco mais atrás. Mas eles acertam no contra-ataque porque têm jogadores muito rápidos. No Bernabéu, jogamos 90 minutos de maneira similar. Aqui [Camp Nou] o jogo fica mais travado e mais complicado”.



(Foto: Getty Images)

Eden Hazard foi anunciado como sucessor de Cristiano Ronaldo após a chegada em , mas até agora o belga não cumpriu com as expectativas. Questionado sobre a capacidade de Hazard em preencher o vazio que CR7 deixou em Madri, Messi respondeu: "Hazard tem muita qualidade. Ele é um jogador de futebol diferente que pode desequilibrar [as defesas], mas eu acho que ele é diferente de Cristiano e com características diferentes. É muito difícil substituir Cristiano, mas Hazard também é um grande jogador".

Messi está entre as principais estrelas do Barcelona que não têm garantia de começar ou terminar os jogos devido a política de seleção de Ernesto Valverde. O jogador aproveitou a ocasião e comentou sobre o rodízio tático do treinador: "Na verdade, acho que somos todos muito importantes. Há momentos em que é a vez de outro colega de equipe jogar e acho que você deve aceitá-la da melhor maneira possível, sabendo que o mais importante é que precisamos de todos motivados para atingir as metas".

Líder do Campeonato Espanhol com os mesmos 35 pontos do Real Madrid, em segundo da tabela, o Barcelona se mantém na ponta da tabela devido a diferença no saldo de gols. Messi e companhia somam vantagem de dois tentos comparado com os adversários espanhóis.