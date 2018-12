Messi diz que Barcelona, por ser o melhor, facilita o seu desempenho

O argentino já foi o vencedor da premiação em cinco edições passadas; Salah e Kane ficaram em 2º e 3º lugar

Lionel Messi recebeu o prêmio do Bota de Ouro, concedido ao maior goleador de todos os campeonatos da Europa na temporada 2017/18, e dedicou ao time do Barcelona.

Messi diz que Barcelona, por ser o melhor, facilita o seu desempenho

“Este prémio é fruto do trabalho, do esforço e, sobretudo, dos meus companheiros. Estou na melhor equipa do mundo, que tem os melhores jogadores e isso torna tudo mais fácil e faz com que eu consiga prémios como este. Amo o futebol e estou bem no físico e no emocional. Espero continuar assim”, disse.

Messi marcou 34 gols pela Liga espanhola na última campanha, e recebeu sua quinta premiação da Bota nesta terça-feira (18). Ele já havia recebido o troféu nas edições de 2010, 2012, 2013 e 2017. Curiosamente, nestes mesmos anos, o Barcelona não foi o campeão da Champions League.

Mohamed Salah, do Liverpool, ficou em segundo lugar do ranking com 32 gols, e Harry Kane, do Tottenham, em terceiro lugar com 30 gols.