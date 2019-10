"Messi deveria ir ao Real Madrid para provar que é o melhor da história"

De acordo com Hugo Gatti, ex-goleiro da seleção argentina, a forma de Messi provar ser o melhor de todos seria ir para outro clube: o Real Madrid

Você já pensou em ver Messi com a camisa merengue do ? Para Hugo Gatti, ex-goleiro do e da seleção argentina, esse seria o único jeito para o "anão" provar que é realmente o melhor da história: realizar os mesmos feitos que fez no Barça em seu maior rival.

Para o arqueiro: "Messi joga quando eles [o ] deixam que ele jogue. É muito fácil jogar quando tudo está em seu favor, em casa. Ele precisa ter a coragem de ir para o Real Madrid e provar que é tudo, como Cristiano fez. Se não o fizer, vai ser apenas mais um jogador qualquer."

Mesmo que a opinião de Gatti seja um tanto quanto radical, caso Messi realmente saísse do Barça e continuasse a jogar no mesmo nível altíssimo em outro clube, seja ele o Real Madrid, o Newell's Old Boys ou qualquer outro, o "Anão" teria ainda mais um argumento sobre ser o melhor da história, já que poucos jogadores conseguiram atingir o nível mais alto do futebol por mais de uma equipe.

Se isso fosse acontecer (o que não deve ser o caso), certamente não seria a primeira vez que jogadores "virariam a casaca" no Superclásico: Ronaldo Fenômeno, Luís Figo e Luís Enrique estão entre os casos mais famosos de "traidores", atletas que saíram de uma das equipes e foram jogar na outra. Uma eventual entrada de Messi nessa lista seria uma das maiores notícias da história do futebol.

Com seis prêmios de melhor do mundo, Lionel Messi certamente não precisa mais mostrar suas credenciais pra ninguém. Agora, existem méritos no argumento de Gatti, e se Messi conseguisse repetir suas performances magistrais em outras equipes ele colocaria um ponto de exclamação em uma carreira que já é hoje uma das maiores de todos os tempos.