Messi deve ser titular contra o Chile na disputa de 3º e jogar ao lado de Dybala

Derrotada nas semifinais reclamando da arbitragem, Argentina deve usar força máxima pelo terceiro lugar, diante do Chile, na Arena Corinthians

Quem for à Arena neste sábado deve ver de perto Lionel Messi em ação. Pelo menos essa é a expectativa para o duelo entre e , a partir das 16h (de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar. Os principais jornais argentinos dão como certa a presença do camisa 10 e elencam motivos para a equipe dirigida por Lionel Scaloni encarar o jogo com seriedade.

O primeiro deles é justamente Messi. Depois da derrota para o Brasil, por 2 a 0, no Mineirão, Messi pediu a palavra no vestiário e deu forças ao elenco, que agora estaria animado para uma despedida honrosa da Copa América.

"Quero dizer a vocês que estou muito orgulhoso do que fizemos, de como vocês se entregaram. Vocês são o futuro da seleção, não tenham dúvidas. Assim, dessa maneira, vão conseguir muitas coisas", disse Messi, segundo o Olé, ainda no vestiário do Mineirão.

Outra motivação para a Argentina é o adversário. O Chile é um dos maiores rivais do país e aumentou ainda mais esse sentimento nas últimas duas edições da : os chilenos foram campeões em 2015 e 2016 justamente sobre a Argentina.

Por fim, a Argentina quer deixar uma última imagem positiva na Copa América como resposta ao que, para eles, foi uma injustiça no Mineirão causada pela arbitragem (eles protestam contra dois supostos pênaltis não marcados diante do ).

Assim, Scaloni pretende escalar força máxima. Lautaro Martinez, suspenso, deve dar lugar a Paulo Dybala, à espera de uma chance entre os titulares. Marcos Acuña é outro suspenso que não poderá enfrentar os chilenos.

