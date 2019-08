Messi deve desfalcar Barcelona na estreia do Espanhol: "parece difícil", avalia Valverde

Técnico explica que craque se recupera de lesão e comemora poder contar com Griezmann

Falta apenas uma semana para o início do Campeonato Espanhol. E a principal estrela do e da , Lionel Messi, não deve participar da primeira rodada.

Em entrevista coletiva após a goleada do Barça sobre o na noite deste sábado (10), o técnico Ernesto Valverde comentou a ausência do craque.

"Adoraria se ele estivesse de férias. Se ele não veio pra cá é porque está lesionado. Acho difícil recuperá-lo para sexta-feira), disse.

A contusão de Messi, de acordo com o departamento médico do Barcelona, não é grave.

"Continuará com o processo de recuperação e não tenho certeza de que poderá estar no início da La Liga", continuou Valverde.



(Foto: Getty Images)

Por outro lado, quem estará em campo pela primeira vez com a camisa do Barça é Antoine Griezmann, que marcou um dos gols na vitória no amistoso.

"Vamos ver quando Leo volta, mas a possibilidade de que Griezmann possa jogar de atacante e pelos lados para nós é bom, embora ele pise mais na área. É um perfil diferente ao de Dembélé, que é mais extremo, ou Coutinho, que é mais avançado ou meia", afirmou o treinador.

"Estamos muito felizes ele também. É um jogador que dá muito nos ataques, também com os desarmes, não só com gols", concluiu.