Messi desbanca Iniesta em jogos pelo Barcelona e só fica atrás de Xavi

Argentino tem contrato até 2021 com o clube espanhol e pode se tornar o primeiro da lista

Messi faz história praticamente a cada jogo que participa. O argentino bateu recordes de gols em todas as competições, mas aos 31 anos, começa a pulverizar marcas de participação. Neste domingo, ao enfrentar o Real Betis, o camisa 10 chegou a marca de 674 partidas oficiais com a camisa do , ultrapassando Andrés Iniesta como segundo jogador com mais jogos pelos culés.

O primeiro da lista, no entanto, é Xavi Hernández, com um total de 765. Portanto, ainda existem chances de Messi alcançá-lo se não tiver problemas lesão. Para isso, ele precisa jogar outros 93 partidas. Vale lembrar que o argentino tem contrato até 2021 com o Barcelona.