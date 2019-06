Messi decepciona nesta Copa América: não é o melhor nem da Argentina

O craque argentino parece em stand by em relação ao seu potencial verdadeiro - até mesmo levando em conta o histórico em sua seleção

Lionel Messi é um dos melhores jogadores de todos os tempos. E embora não tenha conquistado nenhum título com a seleção principal da , também é considerado um dos grandes de sempre na Albiceleste. Merecido e óbvio. Mas não é o caso se o corte for especificamente esta . Ao menos não por enquanto.

E não é nada de absurdo chegar a esta conclusão. Após a vitória por 2 a 0 sobre a , que levou os argentinos às semifinais, onde enfrentarão o na próxima terça-feira (02), o próprio reconheceu as exibições abaixo do esperado.

“Não está sendo a minha melhor , não estou fazendo a Copa América que eu esperava”, disse, antes de voltar a criticar os gramados dos estádios brasileiros. “A bola parece um coelho, quica para todos os lados. É difícil jogar às vezes, os campos estão muito ruins, lamentavelmente”.

Independentemente do gramado, fato é o melhor jogador presente nesta Copa América não está sendo nem mesmo o melhor de sua seleção. Não é artilheiro, líder em assistências ou em passes-chave. O seu único gol foi de pênalti, no empate com o ainda na fase de grupos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Surpreendentemente, entretanto, a Argentina foi crescendo dentro desta sua mediocridade recente. A melhora também passa por Messi, evidentemente, mas não tem no camisa 10 o grande protagonista.

Artilheiro da Argentina na Copa América: Lautaro Martínez (2)

Líder de assistências: Aguero (1), Dybala (1)

Passes-chave: Paredes (7), Aguero (7)

Chutes a gol: Aguero (6)

"Messi é Messi. É o melhor de todos. Messi dá uma contribuição essencial dentro de campo e também no vestiário", defendeu o técnico Lionel Scaloni, reconhecendo que o seu xará não vem fazendo o campeonato que se esperava, mas ciente de que se o camisa 10 ainda pode decidir de uma hora para a outra.

Argentina melhora: sai do negativo e vai para a estaca zero

Apesar do histórico de decepções com a seleção argentina, não dá para duvidar de Messi. Mas hoje também não há como dizer que ele faz uma boa Copa América.

A classificação dramática do Brasil para a semifinal no Mineirão, em cima do Paraguai, foi tema do episódio 7 do Golaço, o podcast da Goal (ouça abaixo).