Messi curte Ibiza com Antonella e precisa de escolta para ir embora

Tudo era festa e amizade até que a segurança perdeu o controle na saída do prédio localizado na ilha ibérica. Tentaram agredir o craque do Barcelona?

Passou a com a seleção argentina e se aproxima o começo de com o . Até quarta-feira (31), o melhor jogador do mundo poderá estender o seu descanso, uma vez que no domingo (4) já deverá entrar em campo contra o , pela Copa Joan Gramper.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Ibiza foi o lugar escolhido por Lionel Messi e Antonella Roccuzzo para aproveitar uns dias de férias com praia e um pouco de diversão. Tudo ia às maravilhas: bailaram ao ritmo de Ozuna - uma apresentação no Hotel Ushuaia - e puderam se mover quase como "pessoas normais" no meio da multidão.

Mais artigos abaixo

Juntos a eles estão as famílias de Luis Suárez, Césc Fábregas e Jordi Alba - todos amigos de Messi fora das quatro linhas. Além disso, estava ao seu lado o amigo Pepe Costa.

No entanto, quando Messi tentou deixar a casa de shows, a segurança local viu a necessidade de protegê-lo, já que ele foi muito abordado pelas pessoas que estavam no espaço.