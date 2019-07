Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk! Veja os indicados ao The Best (sem Neymar)

Atacante está fora do top 10 pelo 2º ano consecutivo, e o país não terá nenhuma representante na disputa

A Fifa anunciou, na manhã desta quarta-feira, a lista de indicados para o The Best, prêmio da entidade que elege o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo e Messi, figurinhas carimbadas e vencedores de dez das últimas 11 disputas, terão a companhia de novos candidatos como Van Dijk, Mané e De Jong. Pelo segundo ano seguido, Neymar está fora do top 10.

A lista foi escolhida por um painel de especialistas apontada pela Fifa. Além dos cinco já citados, completam a lista de indicados o belga Hazard, o egípcio Mo Salah, o inglês Harry Kane, o holandês De Ligt e o francês Kylian Mbappé.

Neymar, que chegou a estar entre os três melhores do mundo nos tempos em que a Fifa concedia a Bola de Ouro em parceria com a France Football, sequer foi mencionado pelo segundo ano seguido. A ausência, claro, tem a ver com a lista de lesões do brasileiro, que além de ter perdido toda a reta final da temporada europeia com mais um problema no metatarso do pé direito, ainda ficou fora da por uma lesão no tornozelo.

A última esperança do era Alisson. Protagonista nas conquistas da , pelo , e da Copa América, pelo Brasil, ele poderia pintar como um dos candidatos que correm por fora contra a eterna oposição entre Cristiano Ronaldo e Messi, mas acabou ficando fora na disputa com outros coadjuvantes como Mané, De Jong, De Ligt e Kane.

As listas estão sendo divulgadas na manhã desta quarta-feira. Primeiro a Fifa anunciou os dez candidatos a melhor técnico do futebol feminino, com a norte-americana Jill Ellis , bicampeã mundial com a seleção de seu país, como ampla favorita. Depois foi a vez dos treinadores do masculino, com Tite sendo lembrado entre Klopp e Guardiola .

Partindo para o campo em si, Rapinoe foi o grande destaque entre as indicadas ao The Best do futebol feminino . As indicações ficaram completas com a lista do masculino.

A partir de agora, torcedores de todo o mundo poderão eleger seus preferidos por meio do site oficial da entidade. A votação popular corresponde a um quarto do colégio eleitoral total do The Best, que ainda ouve técnicos e capitães de todas as seleções nacionais, além de um jornalista de cada país. Cada eleitor indica três candidatos de sua preferência. O primeiro recebe cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro apenas um.

A cerimônia de entrega da premiação será realizada em 23 de setembro, em Milão, na já tradicional festa de gala da Fifa. Até 2016, a entidade fazia a premiação dos melhores do mundo em parceria com a France Football, criadora da "Bola de Ouro". Desde então, no entanto, as premiações são separadas e não possuem mais relação entre si, como você pode ver aqui .

Veja a lista completa dos indicados:

- Cristiano Ronaldo ( / )

- Frenkie De Jong ( / / )

- Matthijs De Ligt (Ajax/Juventus/Holanda)

- Eden Hazard ( / / )

- Harry Kane ( / )

- Sadio Mané (Liverpool/ )

- Kylian Mbappé ( / )

- Lionel Messi (Barcelona/ )

- Mohammed Salah (Liverpool/ )

- Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)