Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk finalistas no prêmio de Jogador do Ano da Uefa

Hegerberg, Bronze e Henry foram as indicadas ao prêmio feminino de melhor jogadora da Europa

A UEFA divulgou nesta quinta-feira (15) os três finalistas do prêmio masculino de melhor Jogador do Ano e as três finalistas femininas. Sem grandes surpresas, os homens escolhidos foram Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo. As mulheres indicadas são Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry.

Vale lembrar que esse prêmio é entregue pela UEFA e é diferente da Bola de Ouro da FIFA.

Os três indicados ganharam pelo menos um título na temporada. Messi venceu LaLiga espanhola, Cristiano Ronaldo foi campeão da da , enquanto Van Dijk conduziu o ao título da Champions League 14 anos depois.

Já no feminino, as três indicadas jogam pelo , que venceu a Champions League feminina: Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry. Bronze defendeu a na feminina e Henry também esteve representando a . Hegerberg, por sua vez, decidiu não ir ao Mundial como forma de protesto, vendo a seleção da Noruega como mera espectadora.