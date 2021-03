Messi, Cristiano e mais: Thiago Silva lista os atacantes mais difíceis que já enfrentou

A seleção tem diversos ex-companheiros do zagueiro e conta com quatro brasileiros

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Didier Drogba estão na lista dos dez atacantes mais difíceis que Thiago Silva enfrentou. O zagueiro elegeu os nomes e, além do atual camisa 10 da seleção, ainda colocou mais três brasileiros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Zagueiro do Chelsea e da seleção brasileira, e com passagens por gigantes times europeu, Thiago Silva está acostumado a enfrentar grandes atacantes, mas alguns se destacam. Em entrevista ao canal oficial dos Blues, o brasileiro elegeu os atacantes mais difíceis que ele já teve como adversários durante sua carreira.

Messi é o melhor de todos, na opinião do zagueiro, que o colocou em primeiro na lista. "Ele tem uma qualidade incrível e um dom dado por Deus e por causa do profissional que ele é. Para mim, ele é o melhor", disse sobre o argentino que já enfrentou tanto em clubes, quanto na seleção.

Seguindo o camisa 10 do Barcelona, está Cristiano Ronaldo, dono de um grande profissionalismo. "Sua dedicação e paixão pelo futebol. Ele é um cara que eu realmente admiro por seu empenho e por tudo o que ele conquistou".

Para fechar o top 3, Thiago colocou seu ex-companheiro de PSG e ainda companheiro de seleção, Neymar. Para o zagueiro, o camisa 10 tem algumas habilidades incríveis, que ainda o surpreendem. "Neymar pela sua classe, inteligência, magia. É um jogador que impressiona muito pela sua qualidade técnica e de criar situações de uma hora para outra", apontou.

Na quarta posição, Thiago indicou Zlatan Ibrahimovic, seu ex-companheiro de Milan e PSG, principalmente por sua imagem de jogador. "Ele é um cara que me inspirou e acho que também inspirou muitas crianças", falou o zagueiro sobre o atacante sueco, que segue jogando em alto nível aos 39 anos de idade.

O segundo brasileiro da lista é Adriano, que Thiago colocou na quinta posição de sua lista. Sobre o Imperador, o zagueiro destacou sua força física "incrível" e sua "potente" batida de pênalti com o pé esquerdo", a qual chamou de inacreditável.

Depois do Imperador, mais dois brasileiros seguem a lista. Primeiro é Romário, por conta de sua inteligência dentro da área e, depois, um adversário da Premier League, Roberto Firmino. "Ele tem uma qualidade técnica incrível. É muito inteligente em seus movimentos, o que deixa os defensores um pouco perdidos".

O oitavo escolhido pelo zagueiro foi Didier Drogba, ídolo do Chelsea, atual clube de Thiago Silva. No marfinense, o brasileiro destaca o mesmo que em Adriano: sua força física. "Apesar de ser incrivelmente forte, ele ainda tem muita habilidade técnica", disse.

Para fechar a lista do dez, mais dois ex-companheiros de PSG: Kylian Mbappe, em nono, e Ángel Di María, em décimo. Os dois tiveram suas qualidades técnicas destacadas, enquanto a velocidade do francês e o pé esquerdo do argentino foram lembrados pelo zagueiro do Chelsea.

Além dos dez nomes em sua lista, Thiago fez uma "menção honrosa" a Ronaldo Fenômeno. O ex-camisa 9 só não entrou na lista já que nunca esteve em campo com o zagueiro, nem como adversário e nem como companheiro de equipe.