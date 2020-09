Messi, Coutinho e uma novidade: os relacionados para a estreia do Barcelona

Catalães enfrentam o Villarreal neste domingo (27), às 20h (de Brasília), no Camp Nou

Após muitas turbulências desde a sua chegada, Ronald Koeman anunciou a lista dos convocados para a estreia do no Campeonato Espanhol. Sem Luis Suárez, que deixou o clube e assinou com o rival , os catalães entram em campo contra o Villarreal na noite deste domingo (27), às 16h (de Brasília). A principal novidade é a entrada de Rafinha Alcântara, que até agora não havia sido convocado nos três amistosos da pré-temporada.

Além do meia, os brasileiros Philippe Coutinho e Neto também estão confirmados, mas apenas o ex- possui chances de começar entre os titulares no Camp Nou.

Confira os 23 jogadores relacionados para o duelo: