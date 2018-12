Messi conversa com representantes da Seleção Argentina para acertar seu retorno

Messi realizou reunião com chefes de futebol argentinos sobre possível retorno à seleção nacional

Lionel Messi poderá voltar a vestir a camisa da Argentina o quanto antes. O camisa 10 do Barcelona assistiu a final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors ao lado do presidente da Associação do Futebol Argentino, Claudio Tapia, no último domingo (09).

Em um post nas redes sociais, Tapia destacou que a estrela do Barça estaria pronta para retornar à Seleção após a eliminação dos Hermanos para a França, nas oitavas de final da Copa do Mundo2018.

“Deixando Madri após a final da Libertadores e vários dias de trabalho intenso. Terminando o ano e projetando o que vem a seguir, nos reunimos com Scaloni e Leo Messi", escreveu.

Messi é o maior artilheiro da Argentina com 65 gols feitos em 128 jogos disputados, até o momento.