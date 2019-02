Messi completa 11 temporadas seguidas marcando mais de 30 gols

Craque argentino segue fazendo história com a camisa do Barcelona

Lionel Messi voltou a ser o heroi do Barcelona na vitória mínima por 1 a 0 sobre o Real Valladolid, já que o argentino marcou de pênalti o único gol da partida, tendo ainda errado outra penalidade.

No entanto, o tento de Messi foi o gol de número 30 na atual temporada, acumulando assim 11 temporadas consecutivas em que alcança as três dezenas de gols, uma marca que só está ao alcance de um dos melhores jogadores da história.

Nesta temporada, Messi soma 22 gols na La Liga, 6 na Champions League e 2 na Copa do Rei. Vale lembrar que o argentino, dependendo do desempenho do Barça, ainda pode jogar pelo menos mais 20 partidas até o fim do calendário.