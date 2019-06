Messi começa Copa América 2019 igual terminou as outras: cabisbaixo

O atacante argentino tentou bastante, mas também perdeu um gol feito e viu seu time ser batido por 2 a 0 pela Colômbia na Fonte Nova

Messi começou a edição 2019 da da mesma forma como terminou as últimas duas: com a cabeça baixa por causa de uma derrota e sem demonstrar ser aquele craque que decide tantos jogos pelo . Na estreia da Albiceleste contra a , dentro da Fonte Nova, quem terminou comemorando os primeiros três pontos no Grupo B foram os Cafeteros: 2 a 0, gols de Roger Martínez e Duván Zapata.

Isso não quer dizer que o camisa 10 não tenha tentado, se esforçado. Foi um dos que mais correu em campo, demonstrando mais uma vez o quanto a seleção argentina, entra técnico sai técnico, cisma em não encaixar com o seu estilo de jogo. E olha que Lionel Scaloni fez um esboço de 4-4-2 semelhante ao que vem sendo utilizado nos últimos anos de Barcelona. Mas não foi nada além de um rabisco, porque o que se viu em campo foi um conjunto que não sabia o que fazer com a bola [o meio-campo, especialmente].

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Os melhores momentos da Albiceleste, quase sempre vaiada pela maioria de colombianos/brasileiros presentes no estádio de Salvador, aconteceram no segundo tempo e tiveram Messi como catalizador, ao levantar os torcedores ao seu lado com dribles tão belos e curtos quanto objetivos. Mas longe demais da linha do gol. Este desempenho poderia servir de desculpa, justificativa por não ter feito gol ou dado assistência, se o camisa 10 não tivesse desperdiçado a chance mais fácil de todo o encontro: o goleiro Ospina fez uma defesaça após cabeçada desferida por Otamendi e a esfera sobrou para o “Pulga”... que dentro da pequena área cabeceou para fora.

Messi terminou o jogo com mais finalizações do que qualquer outro em campo [4 no total, duas a gol]. É inegável que corre e se doa com a camisa da , mas apesar de ter em sua carreira algumas grandes exibições pela Albiceleste é impossível falar sobre o histórico do rosarino pela sua seleção com um viés positivo. Lionel Messi e as cores azul e branco ainda simbolizam uma relação de amor fracassada.