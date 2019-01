Messi celebra os 400 gols na La Liga e garante não pensar em números

Craque argentino atingiu outra marca história com a camisa do Barcelona

Maior artilheiro do Campeonato Espanhol, Lionel Messi alcançou mais um feito na sua grande carreira. No último domingo (13), o craque balançou as redes na vitória do Barcelona sobre o Eibar por 3 a 0, e chegou a marca de 400 gols, em 435 jogos na Liga.

Liderando com folga a artilharia, o argentino vê apenas Cristiano Ronaldo, atualmente na Juventus, com 311 gols pelo Real Madrid, na segunda posição. No entanto, apesar do número expressivo, o camisa 10 do Barça mostra o seu lado modesto para falar sobre o recorde.

"Estou orgulhoso de ter alcançado os 400 gols e espero conseguir mais. Mas não estou muito focado nas marcas ou números, prefiro me concentrar no dia a dia. Mais do que marcar gols, penso em cada jogo como um desafio em que temos de ir para ganhar para somar os três pontos e lutar pela Liga, o torneio que recompensa o time mais regular.", disse ao Mundo Deportivo.

Foto: Getty Images

"Eu tento ajudar, mas não apenas com gol, e sim com assistência ou até mesmo participando de alguma jogada importante. É claro que sem a ajuda dos meus companheiros, seria impossível chegar aos 400 gols", completou.

A vitória sobre o Eibar mantém o Barcelona com cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid na liderança do Espanhol.