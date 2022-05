Para Messi, campeão Real Madrid não foi o melhor time da Champions League

Craque admite que rival "matou" moral ao eliminar o PSG e entende raiva e vaias da torcida

O Real Madrid foi campeão da Champions League neste último sábado pela 14ª vez em sua história, e até o Barcelona, seu maior rival, o parabenizou pelo título como forma de respeito. Mas a rivalidade reacendeu quando Lionel Messi, que atuou por mais de 20 anos no Barça, citou o atual campeão e afirmou: "Nem sempre vence o melhor time".

Assim como o Barcelona, Messi também cresceu na equipe blaugrana e se tornou "vilão" do Real Madrid durante os anos em que atuou na Espanha.

"O Real Madrid, sem desrespeitá-los, muito menos porque são os campeões da Champions e estão sempre lá, não foi o melhor time desta edição e ainda venceu todos eles (outros times)", disse o argentino à TyC Sports, em relação a campanha do Real nesta Champions.

Ainda sobre os Blancos, Messi, que atua hoje no PSG, revelou o clima deixado no vestiário da equipe de Paris após a eliminação da Champions, na virada espanhola por 3 a 2 no agregado final.

"A coisa do Real Madrid nos matou. Para mim, para todo o vestiário em geral, para todo o Paris, porque tivemos uma ilusão bárbara naquela competição, e mais como foi o jogo, o resultado foi um golpe".

"A situação das pessoas e a raiva dos jogadores é compreensível. Então se eu concordo ou não sobre as vaias para mim e para Ney em particular, que fomos os mais apontados... Mas ei, eu passo", confirmou o atacante, que mesmo assumindo a quantidade de críticas recebidas, disse que a mídia tem sido mais tranquila com ele:

"Há algum tempo o que eu vivo com o povo argentino, com o jornalismo, que era muito difícil comigo e com a seleção em outro momento, mudou muito. Eles falam com muito mais respeito do que em outra época".

"Eles foram muito injustos com aquele grupo. Demos tudo naquela época pela seleção e havia um sentimento estranho com aquele grupo, ele foi maltratado e não merecia porque tinha feito coisas importantes."

Messi e a equipe do PSG têm sido muito criticados nos últimos meses, principalmente após a eliminação da Champions League, que parecia a melhor oportunidade de título para a equipe de Paris. Os torcedores, principalmente, pegam muito no pé do argentino devido a seu futebol apresentado, que não chega ao nível em que atuava no Barcelona.

Messi e a relação com a seleção argentina

Getty Images

O argentino, ainda em entrevista à TyC Sports, fez questão de ressaltar a falta de Sergio Aguero na seleção nacional, já que o atleta acabou se aposentando do esporte devido a problemas cardíacos. Messi diz diretamente: "Sim, ele faz falta".

Além disso, Messi ainda comenta sobre o pós-Mundial deste ano, no Qatar. O jogador, quando questionado, relatou que ainda não tem uma resposta concreta sobre seu futuro no futebol, mas pensa sobre o que fará após a Copa do Mundo de 2022.

"A verdade é que eu penso nisso e depois vou ver. Parece muito difícil, mas não tenho nada claro". O atacante vai disputar o confronto contra a Itália, em duelo válido pela Finalíssima 2022 (campeão da Copa América x campeão da Europa).

O astro do PSG contou ainda uma história sobre uma camisa do Newell's Old Boys, por onde atuou quando jovem, assim como Maradona. Quando a estrela argentina veio a falecer, Messi o homenageou em campo com o uniforme, e contou como encontrou a camiseta:

"Vou contar uma coisa sobre a comemoração que não contei. Estava deitado na cama com Antonela e falei para ela: 'Tenho que fazer alguma coisa pelo Diego, tenho que fazer alguma coisa...'. E tenho a parte do museu, com os troféus, camisas... Fui ver o que tinha lá: fui procurar uma camiseta da seleção ou algo assim".

"Subi e há uma portinha que está sempre fechada, onde colocamos as coisas. E estava aberta. Havia uma cadeira e em cima estava o 10 daquela camiseta do Newell's. Entrei e vi. A porta está sempre fechada e eu não sei o que estava fazendo ali (a camisa) na verdade, eu nem lembrava que tinha. E eu vi assim e falei: 'É isso'. Foi incrível."