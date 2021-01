Messi bate novo recorde em La Liga e chega a 300 assistências no futebol

Craque argentino alcançou a marca de 500 jogos pelo Barcelona em La Liga e foi fundamental para a vitória com um passe para o gol de De Jong

Para a surpresa de ninguém, Lionel Messi quebrou mais um recorde em sua carreira: nesse domingo (3), o craque se tornou o primeiro não espanhol a atingir 500 jogos em La Liga, além disso, com o passe para o gol de Frenkie de Jong, o argentino alcançou a marca de 300 assistências em sua carreira. O feito veio no dia que o camisa 10 do Barça completou seu jogo de número 750 pelo clube em todas as competições.

A tarde desse domingo parece ter sido bastante simbólica - e numericamente redonda - para o craque argentino. Isso porque ele fez seu jogo número 750 com a camisa do . 500 deles foram em . Ele também cobrou sua 400ª falta e chegou às 300 assistências. Um dia e tanto para 'La Pulga'.

O craque deu 300 passes para gols e, curiosamente, nenhum dos que mais se beneficiaram dessas assistências jogam ao lado de Messi no Barça. Quem mais se viu privilegiado de receber toques do gênio é Luis Suárez, que faz uma ótima temporada no rival Atlético de Madrid, e foi alvo de 39 passes que resultaram em bola na rede.

Neymar aparece em segundo lugar com 20 assistências recebidas de Messi. Na sequência aparecem Pedro (18), Eto'o e Villa (12) e Aléxis Sánchez (11).

É possível que essa seja a última temporada de Messi no Barcelona e em La Liga. O contrato do camisa 10 expira em junho de 2021 e ele já deixou claro à Goal que sua intenção era sair do Barça já ao fim da última temporada.

Uma marca alta como essa, de 500 jogos no campeonato nacional pelo mesmo clube não passou despercebida pelo Barça, que comemorou em suas redes sociais o feito do argentino.

Nos possíveis últimos dias de Messi no Barça, o craque buscará quebrar ainda mais marcas do que já tem feito, de maneira contumaz, há alguns anos.