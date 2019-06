Messi atropela Maradona: quem são os maiores artilheiros da Argentina?

Messi precisou de 132 jogos para alcançar 64 gols com a Argentina, enquanto Maradona atuou em 69 partidas para atingir 34 tentos

Ao balançar as redes no empate por 1 a 1 contra o em partida da , Lionel Messi alcançou a marca histórica de 68 gols com a seleção da . O camisa 10 do dobrou os números de Diego Maradona que, ao todo, marcou 34 vezes vestindo a camisa da Albiceleste.



(Foto: Juliana Flister)

Os números são ainda mais esclarecedores se analisarmos o total de gols entre clubes e seleção. Messi tem 671 gols na carreira, 603 com o Barcelona e 68 com a Argentina, enquanto Maradona balançou as redes por 345 vezes ao longo da carreira.. Ou seja, Messi está a apenas a 19 gols de, literalmente, dobrar os gols de Maradona.

Messi também lidera a tabela de artilheiros da Albiceleste. O atacante soma 14 gols a mais do que o segundo, Gabriel Batistuta, e 29 a mais do que o terceiro, seu parceiro de seleção e amigo, Kun Agüero.



(Foto: Getty Images)

Apesar dos números, Messi ainda não contribuiu com nenhum título para a equipe nacional. Maradona, por sua vez, levou a Argentina à conquista da de 1986, no .