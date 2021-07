Messi, artilheiro, é a esperança de sempre da Argentina em mais um mata-mata

O capitão da Argentina pode agora estar tecnicamente sem clube, mas certamente não está se esquivando de suas responsabilidades na seleção

Enquanro a Argentina se prepara para o confronto das quartas de final da Copa América, contra o Equador, nesta sábado (3), Lionel Messi, parece ter encontrado seu bom futebol junto à seleção que até marcou seu primeiro gol na edição de 2021 com uma comemoração estilo Maradona.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A mudança na postura da equipe é perceptível, Messi é crucial para as chances da Argentina, caso pretenda derrubar os poderosos anfitriões, que garantiram sua vaga já para as semifinais contra o Peru, com uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Chile.

Ele pode estar temporariamente sem clube depois que seu contrato com o Barcelona expirou no meio desta semana, mas Leo está se mantendo ocupado levando a Argentina a um início de Copa invicto.

O jogador de 34 anos é atualmente o melhor artilheiro com três gols, e também conta com mais duas assistências, o que o tornou diretamente envolvido em 70% dos gol de seu país até o momento, ao terminar em primeiro do Grupo A, vencendo seus últimos três jogos para qualificar-se com facilidade depois de empatar com o Chile na abertura do torneio.

“Nesta equipe há apenas um jogador com a vaga assegurada e todos sabem quem é, o resto tem que merecê-la”, disse o técnico Lionel Scaloni aos jornalistas ssobre Messi, que jogou todos os minutos da Copa até agora, antes do confronto final da fase de grupos - uma goleada de 4 a 1 sobre a Bolívia com o capitão desempenhando sua melhor atuação.

“A realidade é que o Messi tem jogado todos os jogos e é muito difícil não o escolher, mesmo cansado ele faz a diferença.”

Não é nenhuma surpresa ver a maior estrela da Argentina crescer, especialmente durante a fase de grupos, para a qual ele parece guardar regularmente algumas de suas melhores atuações. História semelhante aconteceu na Copa do Mundo de 2014 e na Copas América seguinte, seguida de queda na produtividade após o início das fases eliminatórias.

A diferença desta vez, porém, é que, pela primeira vez, Messi pode contar com os companheiros de equipe para ajudá-lo em campo.

Como Emi Martinez, Cristian Romero (que é dúvida contra o Equador com uma lesão) e Nahuel Molina, que jogou cinco partidas pela Copa América, e nenhuma antes de 2021. Agora a defesa parece estar mais fortificada como nunca esteve..

Mais adiante no campo, entretanto, Scaloni está quase sem opções. Giovani Lo Celso, do Tottenham, e Alejandro Gomez, do Sevilla, parecem ter garantido suas posições, assim como, em um patamar abaixo, jogadores como Guido Rodriguez, Angel Di Maria e Ezequiel Palacios impressionam o técnico.

Messi continua no terço final com Lautaro Martinez, que finalmente marcou um gol contra a Bolívia segundos depois de sair do banco; enquanto Sergio Aguero, mesmo que ainda esteja sentindo os efeitos de quase uma temporada inteira sem jogar, é uma opção de luxo para ter na reserva caso a Argentina precise de um gol rápido com o tempo se esgotando.

Esse grupo de jogadores deu o primeiro passo vital na Copa América, terminando na liderança do seu grupo e evitando o Brasil até uma possível final. Ainda assim, ainda há um longo caminho a percorrer antes que eles possam sequer pensar em pisar no Estádio Maracanã daqui a uma semana.

O Equador tem um péssimo retrospecto na Copa América nos últimos anos, mas ainda deve ser tratado com o máximo cuidado, enquanto a sempre perigosa Colômbia ou Uruguai aguardam caso a Argentina avance para as semifinais.

A maior barreira para o título, no entanto, continua sendo a seleção brasileira, invicta no futebol sul-americano há três anos e um time que parece produzir vitórias quase sem sair da segunda marcha, graças a sua invejável força em campo.

Mais artigos abaixo

Não vai ser fácil. Uma ajuda dos céus não seria de todo mal se surgisse a necessidade.

Mas o pessimismo que cercava a Argentina antes e no início da Copa América aos poucos deu lugar a uma vibração mais positiva, e com Messi conduzindo um time que parece confortável junto e crescendo em confiança.

Pode-se ousar sonhar que sua longa seca de troféus internacionais possa estar chegando ao fim.