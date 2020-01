Messi: "ainda tenho muito do que aprendi na rua, jogando em campo de terra"

Em entrevista ao DAZN, o craque argentino contou sobre o seu início no futebol e a chegada no Barcelona

Em entrevista ao DAZN , Lionel Messi, craque do , falou sobre seu começo no futebol e como tudo mudou ao chegar no gigante da Europa.

O argentino lembrou de suas origens de futebol de rua e o começo no Newell's Old Boys, onde jogou até se transferir ao Barça com apenas 14 anos.

FUTEBOL DE RUA

Messi conta que, seu futebol tem muita coisa do que ele aprendeu ainda pequeno e jogando nas ruas da . “Eu aprendi muito quando era criança, jogando na rua, em campos de terra, pedra ou concreto. Depois cresci muito quando entrei na categoria juvenil do Barça e trabalhei de uma maneira diferente da Argentina”, conta. “Eu cresci muito como jogador [no Barcelona], sem ter que desistir das coisas que já tinha na Argentina”.

SISTEMA DE JOGO

Quando ainda estava na Argentina, o time de Messi jogava em um 7 contra 7, não no tradicional 11 contra 11. “Eu era mais um atacante, mas eram 7 jogadores, então cada um jogava de lados diferentes”, conta ele.

O molde que ele estava acostumado era muito diferente do jogo do Barcelona , o que causou estranheza ao craque: “quando cheguei ao Barça, tínhamos uma formação de 3-4-3, o que foi complicado para mim porque estava jogando mais avançado. Eu era um meia acostumado com o que vinha fazendo desde pequeno, movendo-me com muita liberdade”.

Essa não foi a única dificuldade que ele encontrou pelo caminho ao trocar o modesto clube argentino pelo poderoso catalão: “Não foi fácil. Não é fácil chegar a algum lugar com uma filosofia tão definida como neste clube e me encaixar nela”.

Mas isso não abalou o menino que viria a se tornar a grande estrela do time, “eu estava encantado porque estava jogando e tudo o que eu queria era jogar, não importava aonde".

Sobre Guardiola colocá-lo como falso 9, Messi diz que foi uma surpresa para ele“. Lembro-me que foi uma surpresa para mim, porque fui chamado no dia anterior ao jogo, fui ao escritório de Guardiola e ele disse que estava assistindo aos jogos do Madrid e que estava conversando com Tito Vilanova e eles pensaram em mim jogando como um 9”.

FUTURO

Apesar das seis Bolas de Ouro e dos vários títulos pelo Barcelona, Messi ainda diz que tem muito para aprender. “Eu ainda quero aprender. Eu gosto de continuar aprendendo e crescendo”.