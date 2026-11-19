Messi segue como o rei dos salários em Miami

O cenário financeiro da Major League Soccer continua dominado por Messi, cuja remuneração garantida chega a impressionantes US$ 28,33 milhões. Segundo os números mais recentes divulgados pela Associação de Jogadores da MLS em 2026, os ganhos garantidos do craque argentino aumentaram significativamente em relação aos US$ 20,45 milhões registrados um ano antes. Esses valores, porém, representam apenas a parcela de seu contrato referente à atuação em campo. Considerando os acordos comerciais e sua extensão contratual para 2028, estima-se que sua renda anual total esteja mais próxima de US$ 80 milhões.

O compromisso do Inter Miami de montar uma equipe de destaque em torno do campeão da Copa do Mundo fez os gastos totais do clube com o elenco atingirem o recorde de US$ 59,37 milhões. Esse investimento foi reforçado pela chegada do veterano meio-campista Casemiro no meio da temporada e fez o clube gastar mais que o dobro de 25 dos outros 29 times da liga.

Apesar desse investimento financeiro sem precedentes, o Inter Miami terminou a temporada regular em segundo lugar na Conferência Leste, atrás do Nashville SC, vencedor do Supporters' Shield, que alcançou esse resultado com uma folha salarial de apenas US$ 24,97 milhões.

Cresce o grupo dos jogadores que recebem mais de US$ 10 milhões

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Embora Messi permaneça em uma faixa salarial própria, ele já não é o único jogador com remuneração de oito dígitos na América do Norte. O número de atletas que recebem pelo menos US$ 10 milhões em remuneração garantida chegou a cinco.

O atacante Robert Lewandowski, do Chicago Fire, lidera os demais com ganhos de US$ 19,51 milhões, seguido por Antoine Griezmann, do Orlando City, com US$ 13,94 milhões. Completam o grupo Son Heung-Min, do LAFC, que recebe US$ 11,25 milhões, e Breel Embolo, do Atlanta United, com US$ 10,81 milhões, segundo dados da ESPN.

A concentração de recursos no topo da liga também aparece nas folhas salariais dos clubes. O Chicago Fire ocupa o segundo lugar, atrás do Inter Miami, com gastos de US$ 41,29 milhões. Atlanta United, LA Galaxy e LAFC vêm logo depois, todos com folhas salariais superiores a US$ 32 milhões.

Salários crescem em toda a MLS

Não são apenas as estrelas que se beneficiam do crescimento financeiro da liga: a remuneração garantida média entre todos os jogadores subiu para US$ 746.936. O valor representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior, indicando ganhos também para a faixa intermediária de atletas da competição. Atualmente, 150 jogadores da MLS recebem pelo menos US$ 1 milhão por ano.

O salário mediano também aumentou, com alta de 6,4%, para US$ 360.042. Isso mostra que, enquanto os valores no topo crescem rapidamente, os jogadores na faixa salarial mais baixa têm ganhos mais modestos.

No outro extremo dos gastos, o Philadelphia Union continua sendo o clube mais econômico da liga, com uma folha salarial total de apenas US$ 12,64 milhões. Sua sensação adolescente, Cavan Sullivan, recebe atualmente uma remuneração garantida de US$ 614.000, valor que evidencia a disparidade entre os talentos locais em ascensão e os astros contratados de fora que ocupam o topo da lista.