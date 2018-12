Messi admite sonhar com voltas de Neymar e Guardiola ao Barcelona

Craque argentino, porém, confessa ser difícil que o brasileiro volte a defender os Blaugranas

Lionel Messi fez algumas parcerias espetaculares no Barcelona nesta década. Duas delas com gênios que não estão mais no clube. E cada uma da sua maneira.

Com o técnico Pep Guardiola, Messi explodiu de vez como o melhor jogador do mundo e o super craque de um Barcelona espetacular que revolucionou o futebol e ficou marcado como um dos melhores times de todos os tempos. O Barça ganhou tudo com o camisa 10 voando, Xavi e Iniesta brilhando e Pep fazendo um trabalho extraordinário.

Não à toa, o argentino sonha com os retornos do brasileiro e do catalão ao Camp Nou. No entanto, ele admite que vê os retornos como algo difícil de se concretizar.

Neymar, afinal, se transferiu de forma polêmica ao PSG por 222 milhões de euros, se tornando o jogador mais caro da história do futebol e assinando um contrato de cinco temporadas. Guardiola, por sua vez, está fazendo um trabalho brilhante no Manchester City e não pretende deixar a Inglaterra no momento.

"Eu vejo como algo complicado (os retornos). Nós amaríamos ter ele (Neymar) de volta pelo que ele significa como jogador e também no vestiário. Nós somos amigos, vivemos ótimos momentos juntos, outros nem tanto, passamos muito tempo juntos. No entanto, eu acho que é difícil (para ele) deixar Paris. O PSG não deixará Neymar sair", disse Messi ao Marca.

Neymar, porém, tem sido muito especulado no Barcelona e no Real Madrid nos últimos meses. O PSG, no entanto, desmente as especulações e garante a permanência do brasileiro.

"É difícil, mas eu gostaria de trabalhar com Guardiola de novo. Ele é um dos melhores técnicos do mundo. Por isso eu gostaria que ele voltasse, mas te digo que vejo (uma possível volta do treinador) como algo complicado", admitiu Messi.