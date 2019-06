Messi admite mau desempenho: "Não está sendo a minha melhor Copa América"

Argentino foi às redes uma só vez e concordou que não está tendo um grande desempenho no torneio até o momento.

A venceu a por 2 a 0, sem muitos sustos e está na semifinal da . Só que a atuação discreta de Lionel Messi, maior craque da companhia, não passou batida. Nem para ele...

“Não está sendo a minha melhor Copa América, não estou fazendo a Copa América que eu esperava. O importante é que nós ganhamos e seguimos no torneio”, disse o craque.

Messi tem apenas um gol marcado até agora, de pênalti contra o . Seu novo companheiro de ataque, com dois, tem sido até agora o melhor jogador da seleção, que vive um duro processo de renovação. Com o pela frente, o camisa 10 pode ter a chance de uma redenção dentro da competição.

“É difícil apontar um favorito em um Brasil x Argentina. Na situação em que estão acontecendo as partidas dessa Copa América, é tudo muito igual. Eles estão em casa, têm de responder à torcida, vêm com um projeto de mais tempo, com muitos jogadores de nível técnico e a mesma ideia. É um jogo igual”, definiu Messi, que voltou a bater forte nos gramados brasileiros.

“A bola parece um coelho, quica para todos os lados. É difícil jogar às vezes, os campos estão muito ruins, lamentavelmente. É uma vergonha que a Copa América esteja sendo jogada num gramado desses”, disse Messi.