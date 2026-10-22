24 horas antes de se apresentar diante do rei e da rainha da Espanha para receber a mais alta honraria esportiva, Lionel Messi abriu seu coração e revelou que o segredo do Barcelona não estava nos títulos, mas na diversão. Palavras de ouro ditas pelo garoto que se tornou lenda, enquanto relembrava um vestiário que não se repetirá.

O craque argentino Lionel Messi, jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, se prepara para receber o Prêmio Princesa das Astúrias de Esporte de 2026, na próxima sexta-feira, na cidade de Oviedo, em uma cerimônia presidida pelo rei e pela rainha da Espanha.

Em entrevista exclusiva à agência de notícias espanhola "Efe", reproduzida pelo "Mundo Deportivo", em Oviedo, Messi relembrou seus dias de glória no Barcelona, dizendo uma frase que ficará para a história: "Com o Barcelona ganhamos tudo. E a maneira como ganhamos! Nos divertimos jogando".

E acrescentou: "Tivemos a sorte de ganhar tudo, não apenas pela maneira como conquistamos isso, mas também pela maneira como nos divertimos jogando, vencendo e alcançando conquistas importantes. Mas o mais importante de tudo foi que nos divertimos nos treinos diários; vivemos momentos maravilhosos".

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Messi destacou que foi uma grande honra dividir o vestiário com lendas como Xavi, Iniesta e Puyol, "e muitos outros".

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O que o Barcelona significa para Messi?

Messi, que jogou pelo Paris Saint-Germain antes de se transferir para os Estados Unidos, admitiu que "é difícil resumir em poucas palavras o que o Barcelona representa para ele", porque é parte indissociável de sua vida e seu clube preferido.

E continuou: "Vivi muitos momentos maravilhosos no clube e na cidade, e foi lá que nasceram meus três filhos, por isso é natural que eu tenha um carinho muito especial pela cidade e pelo clube".

Depois de conquistar todos os títulos com o Barcelona, Messi afirmou que vencer a Copa do Mundo com a Argentina no Catar, em 2022, foi o "ápice" de sua carreira, uma conquista que "foi mais do que um simples sonho".

Ele considerou que seus gols naquela final estão entre os mais importantes de sua trajetória "por sua importância, seu momento e pela própria partida", ao lado de seus gols em finais da Liga dos Campeões da Europa e em partidas de clássicos.

O conselho de seu falecido pai

O filho da cidade de Rosário também relembrou os conselhos de seu falecido pai, Jorge, que faleceu em agosto passado, dizendo que ele "conversava constantemente" com ele e trocava ideias após cada sessão de treino ou partida.

E o conselho mais importante era: "Pegar a bola e tentar, desse certo ou não, não se contentar com isso, porque sempre há outra oportunidade".

Como ele quer ser lembrado?

Quando questionado sobre a imagem pela qual deseja ser lembrado, o craque argentino disse: "Como um grande atleta que sempre lutou por seus objetivos e sonhos: às vezes eu conseguia, outras vezes não, mas nunca parei de tentar vencer tudo o que estava à minha frente".

E encerrou sua fala apontando que "há muitas pessoas que possuem muitas capacidades, mas ficam para trás por falta de oportunidades", manifestando sua honra por integrar a lista de vencedores do prêmio ao lado de nomes do porte de Serena Williams, Rafael Nadal, os irmãos Gasol e Michael Schumacher.



