Mesmo vice, Klopp é eleito melhor técnico da Premier League e encosta em Guardiola

Jürgen Klopp pode até não ter conquistado o título, mas sua temporada de Premier League não saiu em branco. O comandante do Liverpool foi eleito o melhor treinador do Campeonato Inglês, superando, inclusive, seu grande rival Pep Guardiola, campeão pelo Manchester City.

Uma grande disputa pessoal tem aparecido na Premier League nos últimos anos. Estabelecidos como dois dos melhores treinadores de futebol da atualidade, Jürgen Klopp e Pep Guardiola, além das conquistas com seus clubes, também travaram uma disputa pessoal sobre quem é o melhor dos dois. E, nesta terça-feira (24), um novo capítulo dessa rivalidade foi escrito.

Pela segunda vez, Klopp foi eleito pelo voto popular e por um painel de especialistas para conquistar o prêmio de melhor treinador da Premier League, feito que já havia atingido em 2019/20, na temporada em que o Liverpool acabou com uma longa seca de títulos na liga inglesa. Nesta temporada, os Reds, sob comando do alemão, conquistaram 28 vitórias em 38 jogos disputados no Inglês, além de oito empates e apenas duas derrotas, somando um total de 92 pontos, apenas um a menos do que o City, grande campeão.

Mesmo tendo superado o rival nesta temporada, Klopp, que também conquistou a honraria dada pela Associação de Técnicos da Liga (LMA) da Inglaterra, ainda está em desvantagem. Isso porque Guardiola já conquistou o prêmio em questão em três oportunidades, justamente nas outras três vezes em que foi campeão da Premier League - 2017/18, 2018/19 e 2020/21. Neste ano, também concorriam Eddie Howe, do Newcastle, Patrick Vieira, do Crystal Palace, e Thomas Frank, do Brentford.

O maior vencedor do prêmio, e com uma ótima vantagem sobre os demais, é o lendário Sir Alex Ferguson, que levou a honraria em 11 oportunidades.

Outras duas categorias do prêmio já haviam sido anunciadas pela Premier League, e ambos ficaram com jogadores campeões pelo City, o atacante Phil Foden foi eleito o melhor jovem, e Kevin De Bruyne ficou com o troféu de craque de 2021/22.

Os vencedores do prêmio de melhor técnico da Premier League ao longo da história: