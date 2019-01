Mesmo sem reforços, o Santos de Sampaoli encara o Corinthians no retorno de Carille

Em jogo, o troféu Gylmar dos Santos Neves, em homenagem a um dos maiores goleiros do nosso futebol

Corinthians e Santos fazem, às 17h30 deste domingo (13), as suas estreias em 2019. Os alvinegros se enfrentam em amistoso que será realizado no estádio de Itaquera, um evento feito para promover a paz entre os torcedores e também para homenagear Gylmar dos Santos Neves - goleiro bicampeão mundial com a Seleção e que fez história em ambos os clubes.

O duelo terá como atração principal os treinadores: Fabio Carille reestreia no comando do Corinthians enquanto Jorge Sampaoli faz o seu primeiro jogo no comando do Peixe.

No lado corintiano, além da estreia de Carille, o torcedor que estiver na Arena Corinthians poderá ver como alguns dos reforços anunciados se comportarão em campo. A expectativa é ver reforços como Ramiro, Sornoza, Richard e Gustagol – que volta de empréstimo do Fortaleza. Principal contratação do time, Mauro Boselli ainda não entrará em campo.

Hoje pela manhã, o elenco do Corinthians realizou a última atividade antes da estreia na temporada, amanhã, em jogo amistoso contra o Santos, na @A_Corinthians.



📸 Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/DMzBxOGYZg — Corinthians (@Corinthians) 12 de janeiro de 2019

No Santos, que anunciou no sábado (12) o seu primeiro reforço (o meia venezuelano Soltedo), Sampaoli vai utilizar a base do time que encerrou 2018.

Escalação provável do Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ramiro, Richard; André Luis, Jadson, Sornoza; Gustagol.

Escalação provável do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Orinho; Diego Piturca, Carlos Sánchez; Derlis González, Jean Mota, Bruno Henrique; Felipe Cardoso.