Mesmo sem jogar metade do ano, CR7 termina 2018 como artilheiro do Real Madrid

A equipe da capital espanhola segue a sentir falta de Cristiano Ronaldo em seu ataque

É evidente a falta que o Real Madrid sente de Cristiano Ronaldo, que após a conquista da Champions League trocou a capital espanhola pela Juventus, da Itália. Se nos últimos anos os Blancos se acostumaram a ter, sempre, o melhor ataque da Liga Espanhola ao lado do Barcelona, na atual temporada os merengues têm apenas o sexto melhor número de bolas nas redes: 24.

Mas um número que deixa evidente a ‘CR7dependência’ no ataque é a artilharia do Real Madrid considerando 2018: mesmo tendo disputado apenas um semestre com a camisa merengue, o português termina o ano como maior goleador da equipe.

Cristiano fez 28 gols, um a mais do que Gareth Bale (27) e dez de vantagem em relação a Benzema (18). No total, o luso disputou 22 partidas com o Real Madrid, enquanto Bale precisou de 48 encontros para chegar aos seus 27 tentos.