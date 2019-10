Mesmo sem Diego Alves, Fla de Jesus é time que mais 'se garante' contra gols sofridos

Mesmo sem a presença de seu arqueiro titular, o Fla de Jesus não deve ter muitos problemas para proteger sua meta; veja números

Com uma entorse no joelho direito, Diego Alves não foi relacionado e virou desfalque do para esta próxima partida do clube carioca no Brasileirão, diante do Goiás, que acontece na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília). Mesmo assim, o clube não deve ter problemas em defender sua meta.

O Flamengo de Jorge Jesus é disparadamente a equipe que menos vê seu gol ameaçado no Brasileirão: mesmo com um estilo de jogo propositivo e ofensivo, a equipe de Jesus sofre apenas 8.32 finalizações por jogo (incluindo chutes travados ou bloqueados).

Apenas dois outros times tiveram menos de dez finalizações à sua meta neste ano: o de Felipão, com 9, e o de Diniz, com 9,57. Nos seis jogos em que Abel Braga comandou o Flamengo, por exemplo, sofreu 14 finalizações por jogo, média muito superior ao que o clube sofre com Jesus. Confira os números de algumas equipes neste campeonato:

RANK EQUIPE TÉCNICO JOGOS CHUTES ADVERSÁRIO/JOGO 1 Flamengo Jorge Jesus 19 8,32 2 Palmeiras Luiz Felipe Scolari 16 9 3 São Paulo Fernando Diniz 7 9,57 4 Palmeiras Mano Menezes 12 11,08 5 Abel Braga 7 11,29 6 Fernando Diniz 15 12,27 7 São Paulo Cuca 21 12,33 8 Vanderlei Luxemburgo 24 12,38 9 -PR Tiago Nunes 28 12,39 =9 Renato Gaúcho 28 12,39 11 Jorge Sampaoli 28 12,89 12 Fábio Carille 28 13,07 13 Roger Machado 28 13,18 14 Odair Hellmann 24 13,58 15 Cruzeiro Mano Menezes 13 13,69 16 Flamengo Abel Braga 6 14 17 Rodrigo Santana 25 14,20 18 Eduardo Barroca 23 16,87

É evidente que esta melhora de Abel para Jesus não acontece só pelas mudanças promovidas pelo português no sistema defensivo do clube: as chegadas de Pablo Mari, Filipe Luís e Rafinha também contribuíram muito para uma maior solidez da defesa flamenguista. Isso traz menos riscos e faz os goleiros participarem menos do jogo, o que se transforma num positivo para o Fla, já que o clube não sentirá tanto a falta de seu arqueiro titular.

Isso se prova por números: Diego Alves faz muito menos defesas no Flamengo do que Douglas Friedrich realiza no Bahia, citando outro exemplo de um dos grandes goleiros desse Brasileirão.

Outro número que evidencia a melhora do sistema defensivo flamenguista é a de que o clube carioca, na era Jesus, é o segundo colocado numa estatística extremamente importante: é a segunda equipe que menos concede finalizações ao seu alvo, com 2,89. O primeiro lugar na lista, ironicamente, é o Cruzeiro de Abel Braga. Confira os números de alguns dos clubes neste campeonato:

RANK EQUIPE TÉCNICO JOGOS CHUTES A GOL ADVERSÁRIO/JOGO 1 Cruzeiro Abel Braga 7 2,86 2 Flamengo Jorge Jesus 19 2,89 3 São Paulo Fernando Diniz 7 3,43 4 Palmeiras Luiz Felipe Scolari 16 3,50 =4 Palmeiras Mano Menezes 12 3,50 6 São Paulo Cuca 21 3,52 7 Corinthians Fábio Carille 28 3,54 8 Vasco Vanderlei Luxemburgo 24 3,83 9 Santos Jorge Sampaoli 28 3,93 10 Tiago Nunes 28 4 11 Bahia Roger Machado 28 4,21 12 Cruzeiro Mano Menezes 13 4,38 13 Grêmio Renato Gaúcho 28 4,46 14 Internacional Odair Hellmann 24 4,54 15 Atlético-MG Rodrigo Santana 25 4,72 16 Fluminense Fernando Diniz 15 4,80 17 Botafogo Eduardo Barroca 23 4,87 18 Flamengo Abel Braga 6 6

Com Diego Alves ou sem, o Flamengo continua sendo o grande favorito no duelo contra o , já que o ataque de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, para citar só três dos grandes jogadores do clube, não para de balançar as redes. Assim, o Mengão vai caminhando a passos largos para conquistar mais uma vez o Campeonato Brasileiro.