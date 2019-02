Mesmo no Bayern, James volta a se declarar: "Sempre quis estar no Real"

Jogador do Bayern de Munique por empréstimo, James demonstra vontade em retornar ao Real Madrid

James Rodríguez, jogador do Real Madrid emprestado ao Bayern de Munique, enfatizou toda a afeição pelo time espanhol em entrevista à revista Bocas. O colombiano ainda aproveitou a oportunidade para encerrar qualquer conflito entre ele e Zinédine Zidane, ex-treinador do Real.



(Foto: Getty Images)

Sem grandes atuações na equipe durante o tempo no Santiago Bernabéu, o clube espanhol decidiu emprestar o colombiano ao Bayern e, ao que tudo indica, James não guardou ressentimento: "Não posso esconder que sempre gostei do Real Madrid, foi uma equipe que sempre me vi e foi a equipa em que sempre quis estar", disse.

Durante o bate-papo, James também listou os melhores treinadores que já viu e descartou um possível atrito com o ex-técnico do Real, Zidane. Ambos atuaram lado a lado nos blancos durante o comando do francês na equipe principal, que durou três temporadas.

“(os melhores) Julio César Falcioni, Carlo Ancelotti e José Pékerman. Nunca houve um problema com Zidane, ele é um cara bom também", disse.